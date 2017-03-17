Украинский сельский сход: Перекуём трактора на лопаты!

Все смешалось на Украине. Петр Порошенко выступил с инициативой заблокировать Донбасс и замуровать российские банки, попытавшись возглавить протест против себя. Националисты ему не поверили и объявили врагом нации, с которым будут непримиримо бороться.

Сергей Мазур (С14), Богдан Червак (ОУН), Степан Брацюн (Конгресс украинских националистов), Олег Тягнибок (Свобода), Андрей Тарасенко (Правый сектор) и Андрей Билецький (Национальный корпус), подписав Национальный манифест, хором спели гимн. Фото из Фейсбука Александра Аронца.

Сегодня на Украине опять сложилась революционная ситуация: верхи оказались внизу, а низы лезут наверх. Галичина не удовлетворена результатами прошлого Майдана — во власти все еще слишком мало элитных бандеровцев, готовых голодать за идею. Олигархи пытаются казаться националистами, тренируются думать на мове, но русский акцент все равно чувствуется. Их раскусили.

Настоящий бандеровец — это прежде всего селянин, ненавидящий городских. Все эти заводы, технологии, офис-менеджеры, банки и шахты. Металлургию. Южмаш. И так далее. Противоречия между городом и деревней могут быть преодолены лишь через век-другой, когда новые львовяне почувствуют себя хозяевами города, а не холопами, занявшими квартиры бывших хозяев. Грубо говоря, к водопроводу и унитазу привыкли не только лишь все. И, похоже, до сих пор не все могут это делать.

Поймите меня правильно: я искренне уважаю русских селян, этих тружеников и наших кормильцев. Но их воинствующих украинских коллег, сменивших трактор на танк, а плуг на автомат, вооруженных идеей укрореконкисты, столь же искренне недолюбливаю. Мне кажется их подход к управлению государством и решению международных проблем слишком упрощенным.

Причем, к селянам я отношу не только рядовых участников Майдана, но и их вождей. Арсения Яценюка и его тезку Авакова, Петра Порошенко и Александра Турчинова. Конечно, нельзя не упомянуть Андрея Парубия, сотника Парасюка и его побратима Семена Семенченко, раненого в зад во время героического прорыва из Иловайского котла. Отдельно стоит Виталий Кличко, но это другая проблема.

Не все они родились и жили в селе, как основная масса победителей «революции гидности», приехавших в Киев три года назад. Не все вставали до рассвета доить коров или собирать стога сена. Однако совсем не обязательно не уметь управляться с вилами, чтобы ни черта не понимать в политике. Даже если тебе иногда звонят из самого Вашингтона. Или хотя бы из Берлина.

Представьте, американские и европейские политики иногда звонят даже в Сомали и Танзанию. Когда им надо. А вот конголезские и сомалийские президенты дозваниваются до своих западных коллег редко. Так несправедливо устроена жизнь. Галиции, стрельнувшей метастазами по всей территории нэньки, еще предстоит усвоить этот урок всемирной зрады.

Украина, несмотря на то, что была самой индустриально и даже, возможно, научно развитой частью России, превратилась в глухую провинцию бывшей империи. Мысли ее политологов и экспертов за четверть века жизни без присмотра из центра настолько обмельчали, что кажутся мудрыми только тем, кто их слушает. А значит, кругозор слушателей еще уже, что в общем и целом дает картину полной деградации великой нации со 140-тысячелетней историей покорения далеких и близких стран, материков и ближайших планет Солнечной системы.

Национальный манифест, подписанный сегодня лучшими сынами нэньки, имеет шанс возродить страну, вернуть ее к своим истокам. Но сначала нужно все разрушить до основанья. А затем… Не сомневайтесь, под предводительством бандеровцев украинцы рано или поздно изобретут колесо и укротят огонь.