В аэропорту «Абакан» начался ремонт багажного отделения

17.03.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Планируется оснастить помещение новыми системами кондиционирования, освещения и информирования пассажиров.



 Завершается работа по обшивке стен гипсокартонном и переносу электрощитов.  Ремонт помещения для выдачи багажа проводится после обслуживания рейсов, чтобы не доставлять неудобства пассажирам. Окончание  работ планируется в конце апреля. На очереди ремонт цеха бортового питания. С потеплением будет продолжено благоустройство привокзальной площади, а также ремонт зданий и сооружений, в которых работает персонал, и находится техника.

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