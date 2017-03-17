В аэропорту «Абакан» начался ремонт багажного отделения

Планируется оснастить помещение новыми системами кондиционирования, освещения и информирования пассажиров.







Завершается работа по обшивке стен гипсокартонном и переносу электрощитов. Ремонт помещения для выдачи багажа проводится после обслуживания рейсов, чтобы не доставлять неудобства пассажирам. Окончание работ планируется в конце апреля. На очереди ремонт цеха бортового питания. С потеплением будет продолжено благоустройство привокзальной площади, а также ремонт зданий и сооружений, в которых работает персонал, и находится техника.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







