В Голландии на выборах в парламент пришли мигранты и те, кто будет с ними бороться

В Нидерландах Nexit, похоже, не состоится. По крайней мере, пока. В стране подводят итоги выборов в парламент. И уже ясно одно: сенсации не случилось. Правящая партия Марка Рютте хоть и победила, но потеряла места в парламенте. Их заняли, в том числе и потерпевшие поражение евроскептики.

Уже наутро после выборов будущие союзники по коалиции начинают переговоры и режут праздничный торт — в парламенте именно им достанется самый крупный кусок. Демократам, христианским демократам, "зеленым" — во главе с "Народной партией" и премьером Рютте (это его третий парламент и третий срок).

Бесконечно длинный эскалатор вынес Марка Рютта к толпе и журналистам в 11 вечера. Он вышел к сторонникам не сразу: сначала поговорил с Брюсселем, где выдохнули с огромным облегчением, принял поздравления из Франции и Германии, которым все это наступление ультраправых еще предстоит пережить. Слова тоже нужно было подобрать: 32 места в парламенте — это конечно, победа, но какие потери — минус 9 кресел.

"Похоже, что "Народная партия за свободу и демократию" третий раз подряд побеждает на выборах. Наше послание Нидерландам — это то, за что голосовали наши избиратели: безопасность страны, стабильность и процветание", — говорит Марк Рютте.

"Я хотел правящую партию, но получил просто кресла", — Герт Вилдерс, конечно, разочарован, но у "Партии свободы", действительно, прибавилось сторонников и депутатов — плюс 5 будет в нынешнем составе. Дружить с евроскептиками до выборов отказались все партии — скорее всего, в парламенте Вилдерс будет сам за себя и по-прежнему против мигрантов, и за выход из ЕС. "Это хороший результат. Могло бы быть лучше? Конечно, — говорит он. — Надеялся ли я на это? Безусловно. Но еще раз: увеличение количества мест на четверть — это тоже победа. Мы сможем влиять на принятие решений, которые, как нам кажется, важны".

В нынешнем союзе "Партии свободы" дадут сидеть строго напротив своих абсолютных оппонентов — впервые в состав парламента попала "Партия мигрантов" с лозунгом — "Привыкайте". Ее создали два года назад депутаты с турецкими корнями, мгновенно украв голоса у партии премьер-министра (за "Партию мигрантов" голосовала огромная турецкая и марокканская диаспоры).

"Дорогие друзья, на протяжении этой кампании мы неоднократно повторяли — ждите сюрпризов, — напоминает лидер "Партии мигрантов" DENK Тунахан Кюзу. — Эти выборы станут легендарными. Мы открыли новую страницу истории нашей страны, которая начинается со слов — в единстве сила, в многообразии мощь".

Марку Рютте предстоят серьезная работа — коалиция будет сложной, переговоры длинными. Пресса подсчитала: на формирование правительства у Голландии уходит в среднем 92 дня — европейский рекорд!

Победителю, прежде всего, придется разобраться с турецким вопросом. Тому, кто заварил эту кашу, ее же и расхлебывать. Конфликт сам собой не рассосется. Анкара обещала разорвать соглашение по мигрантам, и это сейчас — главная угроза для Голландии и всей Европы.