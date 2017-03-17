В Госдуме открылась выставка в честь третьей годовщины воссоединения Крыма с Россией

В Госдуме открылась выставка, приуроченная к третьей годовщине воссоединения Крыма с Россией. В масштабной экспозиции «Крымская весна» - фотографии, на которых люди, города и уникальная природа. Это документальный рассказ об истории полуострова, о традициях и культуре народов, которые там живут, и о том, как изменилась жизнь в последнее время.

«Исходя из истории Крыма, мы с вами видим, как Россия отстаивала эту территорию во все времена. Сколько людей погибли за эту территорию, как развивали Крым, Севастополь. И то, что сейчас это часть России, это очень хорошо, и это просто здорово, это замечательно, и люди свой выбор самый главный сделали, потому что одна история, одна страна, один народ», - сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.