В Красноярском крае родственница отравила четверых детей угарным газом

Сотрудники полиции выясняют причину, по которой дети в возрасте от четырёх до семи лет оказали в больнице.

ЧП произошло в Идринском районе. В дежурную часть отдела «Краснотуранский» поступило сообщение из больницы о госпитализации малолетних детей с признаками отравления угарным газом. Ребятишки находились в доме с родственницей. Женщина забыла открыть задвижку трубы, угарный газ заполнил комнаты. Детей госпитализировали. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает. По информации пресс-службы главка МВД по краю, семья характеризуется положительно, сообщает sreda24.ru.

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