В ЛНР пообещали провести референдум о присоединении к России

Глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Игорь Плотницкий анонсировал референдум республик Донбасса о присоединении к России.

Выступая в пятницу, 17 марта в крымской Ливадии, Плотницкий заявил, что референдум о присоединении к России будет проведен обязательно, но «всему свое время. Ведь в самом начале стоял вопрос, чтобы сразу пойти по пути Крыма, чтобы мы вошли в состав Российской Федерации, но получилось немножечко по-другому, но этот вопрос никогда не снимался», сообщает РИА Новости.

Плотницкий не сомневается в том, что «если такой референдум будет проведен, а он обязательно будет, то результаты будут такие же, как и в Крыму». По мнению Плотницкого, принятое 15 марта ставшим президентом Украины в результате госпереворота Петром Порошенко решение о транспортной блокаде Донбасса можно вполне расценивать как фактическое признание Киевом независимости народных республик.

Как считает Плотницкий, Порошенко «должен был выйти и сказать перед своим народом и перед народами Донецкой и Луганской республиками, что, извините, мы вас не считаем своими, вы нам не нужны, нам нужны только ваши территории. С этого момента, как только он это подписал, мы считаем, что это и есть фактически признание нашей независимости».