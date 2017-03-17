В Москве открыли 3 новых станции Калининско-Солнцевской линии метрополитена

Сегодня открылись 3 новых станции Калининско-Солнцевской линии Московского метрополитена — «Минская», «Ломоносовский проспект» и «Раменки», 2-й выход в город на станции «Парк Победы», являющейся самой глубокой станцией в Москве (глубина заложения 84 метра), и возобновилась эксплуатация левого перегонного тоннеля между станциями «Парк Победы» и «Деловой центр», который был закрыт в конце февраля прошлого года.

Таким образом, количество станций Московского метрополитена достигло 206, а в западной части города появился Солнцевский радиус из 5 станций, который связал Мичуринский проспект с Парком Победы и Московским международным деловым центром «Москва-Сити».