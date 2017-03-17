В Пальмире российские сапёры впервые испытают новые и перспективные спецсредства

В Сирию прибыл новый отряд российских саперов. Более 150 военных приступили к работе в Пальмире, сообщает Минобороны России. Первая задача саперов — обезопасить дороги, которые ведут к соцобъектам Пальмиры, в том числе, к больницам и объектам водоснабжения. Также военные займутся разминированием исторических зданий. Есть в отряде и кинологи. Кроме того, саперы испытают в деле новую технику и средства защиты.

"При выполнении предыдущей задачи по разминированию Алеппо мы обратили внимание на то, что боевики используют все более широкий спектр различных самодельных взрывных устройств. В рамках данной работы, которую мы будем выполнять, мы планируем применять современные и перспективные средства, которые позволят нам облегчить задачу и обеспечить безопасность личного состава: новые костюмы защиты, новые средства поиска, робототехнические средства, экзокостюмы", — рассказал в эфире телеканала "Россия 24" заместитель начальника инженерных войск ВС РФ Руслан Алахвердиев.

Боевики террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в России) захватили Пальмиру в мае 2015 года. В конце марта 2016 года сирийские военные при поддержке российской авиации отбили ее у исламистов. Однако в декабре 2016 года древний город вновь оказался в руках экстремистов. 2 марта 2017 года его снова очистили от боевиков, а 10 марта туда прибыл первый отряд российских саперов.