В притаёжном посёлке Хакасии заменили два километра ржавых труб

В Вершине Тёи продолжается капремонт многоквартирных домов.

Подлежат обновлению почти четыре десятка местных жилых зданий. Первые объекты откапиталили в прошлом году. В двух домах на Рудничной заменили инженерные сети. Аналогичные работы сейчас идут и на соседнем доме по улице Советская. Взамен старых коммуникаций подрядчик устанавливает новые полипропиленовые трубы. Старые по-просту прогнили. Для замены системы отопления строители закупили около двух километров труб, вдвое меньше – для холодного и горячего водоснабжения.

Ради будущего комфорта жильцы готовы перетерпеть временные неудобства. Люди активно включились в ремонт и контролируют практически каждый «манёвр» строителей, сообщает пресс-служба минстроя Хакасии.После замены инженерной системы здесь обновят крышу, а затем приведут в порядок фасад.

По статистике, за капремонт в Тёе платят только 52 процентов жителей.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







