В Риге прошел марш ветеранов Ваффен СС и их наследников – неонацистов

Гости с Украины были 16 марта в Риге почетными гостями. В центре латвийской столицы прошло шествие легионеров Ваффен СС. Мероприятие состоялось вопреки всем призывам антифашистских организаций и ветеранов Великой Отечественной войны не делать этого. Тех, кто пытался остановить колонну последователей карателей, задерживала полиция.

- Позор Латвии! Фашизм не пройдет! – кричат задерживаемые полицейскими люди.

Не без шума и пыли за несогласованный пикет в автозаки отправляют членов латвийского Антифашистского комитета. Всего в течение акции задержали пять человек.

Настоящих легионеров уже практически не осталось, в колонне — их идеологические последователи.

"Может, это и был фашизм, — говорит один из молодых участников шествия Ваффен СС, — но мы стояли за своих и стоим за своих, что бы не случилось".

"Вы сейчас ищете правду там, где ее нет и не было — ни тогда, ни сейчас. Так что отправляйтесь отсюда подальше", — указывает журналистам рукой направление движения другой участник шествия.

Самые заметные на этот раз — гости с Украины. Знамена запрещенного в России батальона "Азов" однажды на шествии уже запретили. Украинцы урок учли, реквизит подготовили как надо.

"С телеканалом "Россия" мы не общаемся", — заявил один из украинских гостей.

- Почему?

"Не хотим! Это – провокаторы", — говорит украинец.

Участники марша считают, что латышские легионеры воевали за свободу. Но они присягали на верность Гитлеру. В 1941 году из добровольцев была создана вспомогательная полиция СД, она же — печально известная команда Арайса, уничтожившая, только по официальным данным, более 26 тысяч человек. Позже некоторые из полицейских батальонов перешли и в латышский легион. Он был создан только в 1943 году, после поражения под Сталинградом: нацистской Германии не хватало солдат.

19-я латышская дивизия СС в том числе и принимала непосредственное участие в карательных акциях.

Латвийская власть, понимая весь вред для имиджа страны, от мартовских торжеств дистанцируется. В этом году премьер-министр Латвии Марис Кучинскис настойчиво попросил свой кабинет в празднованиях не участвовать. Иначе — увольнение.

Впрочем, в колоннах с теми, кто почитает легионеров, — многие депутаты Латвийского Сейма из правого Национального блока.

- Позор, позор! – скандируют, видя колонну легионеров, жители.

Понятно, что даже среди представителей титульной нации Латвии легионеры — кумиры далеко не для всех. Но раз латвийские власти не готовы пока запрещать это празднование, противникам сегодняшнего шествия остается ждать, пока история расставит все по своим местам.