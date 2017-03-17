В Саяногорске псевдотеррорист на полчаса парализовал работу скорой помощи

17.03.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

37-летний мужчина стал уголовником, оставив ложное сообщение о бомбе в медучреждении.

Инцидент произошёл в конце января. Правоохранительные органы проверяли здание на наличие взрывчатых устройств полчаса. Ничего не нашли. К счастью, пока диспетчеры не могли принимать звонки от больных, не произошло никаких чрезвычайных ситуаций. Анонима, сообщившего об акте терроризма, вычислили. В отношении него возбудили уголовное дело. Недавно Саяногорский городской суд привлек безработного мужчину к ответственности, сообщает sayanogorsk.info. Известно, что гражданин не смог дозвониться до поликлиники, поэтому решил подшутить над медиками.

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