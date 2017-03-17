В Туве лавина накрыла 400 овец и 21 корову

Чрезвычайное происшествие случилось вчера поздно вечером в местечке Узуг-Кыры.

Глава соседней республики Шолбан Кара-оол сообщил, что к месту схода лавины выдвинулись спасатели. Руководство Бай-Тайгинского района и минсельхоза выясняют положение чабанов, которые лишились стада. Кроме того, глава Тувы подчеркнул, опасность схода снежных лавин до сих пор остаётся в горах Бай-Тайги и Монгун-Тайги. Тем более, что нынче в республике выпало аномальное количество осадков.

– Местным властям следует прислушиваться к оперативным данным и принимать меры, чтобы охотники и чабаны со своим скотом не попадали в беду, – пишет Шолбан Кара-оол. – В 2013 году в Монгун-Тайге погибли подростки под снегом, которые ходили в поход. Всем администрациям на местах – провести разъяснительную работу среди населения, МЧС прошу активно оповещать жителей Тувы.

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