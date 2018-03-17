В Великом Новгороде Никита Михалков попал в больницу

Как доверенное лицо кандидата в президенты Владимира Путина известный режиссер прибыл в Великий Новгород. Перед поездкой на политические дебаты Никита Сергеевич поскользнулся и - упал. Михалкова оперативно доставили в клинику.

Никита Михалков прибыл в Нижний Новоград с серьезной и важной миссией. Режиссер является доверенным лицом Владимира Путина - кандидата на должность президента России. С утра деятель искусства провел серию дебатов в региональном телецентре: сначала в студиях «России 1» и «России 24», затем - на радио. После этого народный артист РСФСР отправился в местный избирательный штаб кандидата - на встречу с волонтерами.

Как выяснили журналисты, перед самой поездкой на дебаты с Никитой Михалковым произошел неприятный инцидент. В штаб он уже приехал с корсетом на шее, а на затылке был пластырь. Михалков поведал о том, что он утром поскользнулся и неудачно упал.

«Упал, когда выходил из машины по приезду в Нижний Новгород. Было очень скользко. Сделали перевязку, заклеили пластырем затылок, сделали МРТ, чтобы не было гематомы... Я сильно ударился головой», – сообщил Никита Михалков.

Режиссер отметил, что уже чувствует себя хорошо. Стоит отметить, что Никита Сергеевич славится крепким здоровьем, как сообщал его личный врач, Михалков даже легкой простудой болеет редко. Каждое утро, 7 дней в неделю деятель искусств тратит полтора-два часа на настройку себя на трудовой день. Делает растяжку мышц и связок, легкую зарядку. Как признавался доктор Никита Сергеевич зависит от своего настроения.

«Главная моя задача - заставить его не думать о неприятных вещах - предстоящих трудных встречах, пресс-конференциях, переговорах», - рассказывал медик. Также Михалков соблюдает пост. В это время режиссер отказывается от любой пищи животного происхождения. Никита Сергеевич даже в командировках заказывает в ресторанах рис и массу зеленых салатов - капустных, морковных, также может себе позволить картофель. В юности режиссер курил, но на службе в армии избавился от вредной привычки.

По материалам сайта dailyshow.ru и информационного агенства «Нижний Новгород».



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