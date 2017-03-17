В Хакасии лже-сотрудники Пенсионного фонда обманывают пенсионеров

С жалобами на аферистов, которые представляются работниками ПФР в ведомство обратились уже 200 жителей республики.

В Хакасии будут разработаны и опробованы на практике методы борьбы с аферистами, из-за действий которых страдают главным образом пожилые люди. К такому решению пришли участники «круглого стола» на тему «Защита старшего поколения от мошеннических действий», организованного в Верховном Совете республики сторонниками политической партии «Единая Россия». В составе рабочей группы - депутаты республиканского парламента, специалисты Пенсионного фонда, представители общественных организаций, МВД и прокуратуры.

Поводом для дискуссии и дальнейшего принятия мер стала ситуация в регионе. Только за прошедший год и первые месяцы 2017-го в Хакасии, по данным органов правопорядка, произошло свыше одной тысячи преступлений по статье «Мошенничество», а ущерб, нанесённый гражданам, превысил шесть миллионов рублей. В арсенале аферистов - не только дистанционные методы работы, такие, как: звонки на мобильный телефон, рассылка ложной информации СМС-сообщениями и через Интернет, но и поквартирный обход. Таким способом действуют недобросовестные агенты негосударственных пенсионных фондов.

- В так называемой группе риска - в основном пожилые люди, однако и всем другим не стоит терять бдительности, — рассказал управляющий отделением ПФР по Хакасии Виктор Филонов. — Ведь пенсионные накопления главным образом формируются у тех, кто ещё не вышел на пенсию. Да, средства не снимут со счёта, но зачастую после визита таких агентов граждане даже не знают, какие документы подписали, и куда были переведены их пенсионные накопления. В прошлом году у нас было порядка 200 таких жалоб. Информацию по всем обращениям граждан на обманные действия агентов мы доводим до руководства негосударственных пенсионных фондов, где не заинтересованы в подобных действиях своих агентов. Гражданам наши специалисты разъясняют порядок действий, следуя которому, можно вернуть пенсионные накопления в ту организацию, где они желают размещать накопительную пенсию. А ведь мы постоянно предупреждаем, что сотрудники ПФР по домам не ходят. Теперь по итогам работы «круглого стола» развернём совместную информационную работу со СМИ, правоохранительными органами, депутатским корпусом и общественными организациями.

Участники «круглого стола» предложили размещать на информационных досках в подъездах жилых домов памятки с обязательным указанием телефонов участковых полиции, транслировать в местных СМИ социальные ролики по данной тематике, проводить разъяснительную работу с населением на сходах граждан в сельской местности и общедомовых собраниях в городах, а в перспективе предложено внести изменения в законодательство на региональном и федеральном уровне.

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