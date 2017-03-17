В Хакасии осудят трёх фигурантов уголовного дела о хищении 22 бюджетных миллионов

17.03.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Первый заместитель прокурора республики утвердил обвинительное заключение в отношении бывшего генерального директора Алтайского ДРСУ 57-летнего Сергея Повха, бывших директоров Дорожно-строительного предприятия 19-70 46-летнего Владимира Дерюшева и 47-летнего Андрея Бондарева. 

Сергей Повх обвиняется в растрате средств федерального и республиканского бюджета в особо крупном размере. Пособничали ему Владимир Дерюшев и Андрей Бондарев. Преступления обвиняемые совершали в период с 2011 по 2012 годы. Повх заключал фиктивные сделки об оказании транспортных услуг с Дерюшевым и Бондаревым. Средствами на реконструкцию автодороги Абакан – Саяногорск в размере более 22 миллионов рублей они распорядились по своему усмотрению. Уголовное дело направлено в Алтайский районный суд для рассмотрения по существу, сообщает руководитель пресс-службы прокуратуры Хакасии Дарья Михайленко. 

Ранее сообщалось о растрате 13 миллионов рублей.

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