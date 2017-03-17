В Хакасии пройдет торжественное открытие Чемпионата России по спортивному ориентированию

17.03.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Сегодня в Вершине Тёи спортсмены выйдут на старт классической гонки, после чего состоится торжественное открытие состязаний и награждение лыжников по итогам двух дней соревнований. Чемпионат проходит с 15 по 20 марта.

Вчера завершился первый день Чемпионат России по спортивному ориентированию на лыжах. Всего на старт вышло 52 спортсмена (30 мужчин и 22 женщины), в том числе 10 заслуженных мастеров спорта и четыре мастера спорта международного класса. Среди женщин в дисциплине «лыжная гонка – лонг - общий старт» первое место завоевала Татьяна Оборина из Пермского края. Второй результат показала ее землячка Мария Кечкина. Бронзовая медаль на счету спортсменки из Красноярского края Полины Фроловой. У мужчин золотую медаль завоевал представитель Хабаровского края Сергей Горланов, еще одну серебряную медаль в копилку сборной Пермского края завоевал Эдуард Хренников. Вторую бронзу для своей команды завоевал красноярец Андрей Григорьев, сообщили в пресс-службе министерства спорта РХ.

 

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



Метки текущей записи: ,
 
Статья прочитана 7 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
72, за 0,242