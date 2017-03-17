В Хакасии пройдет торжественное открытие Чемпионата России по спортивному ориентированию

Сегодня в Вершине Тёи спортсмены выйдут на старт классической гонки, после чего состоится торжественное открытие состязаний и награждение лыжников по итогам двух дней соревнований. Чемпионат проходит с 15 по 20 марта.

Вчера завершился первый день Чемпионат России по спортивному ориентированию на лыжах. Всего на старт вышло 52 спортсмена (30 мужчин и 22 женщины), в том числе 10 заслуженных мастеров спорта и четыре мастера спорта международного класса. Среди женщин в дисциплине «лыжная гонка – лонг - общий старт» первое место завоевала Татьяна Оборина из Пермского края. Второй результат показала ее землячка Мария Кечкина. Бронзовая медаль на счету спортсменки из Красноярского края Полины Фроловой. У мужчин золотую медаль завоевал представитель Хабаровского края Сергей Горланов, еще одну серебряную медаль в копилку сборной Пермского края завоевал Эдуард Хренников. Вторую бронзу для своей команды завоевал красноярец Андрей Григорьев, сообщили в пресс-службе министерства спорта РХ.

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