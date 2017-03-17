В Хакасии женщина с младенцем пять месяцев не могла попасть на приём к неврологу, ребёнок умер

Следственные органы продолжают расследовать уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.

Ребёнок родился 9 июля прошлого года. В семье он был третьим. Спустя два месяца врачи с помошью УЗИ выявили в головном мозге мальчика тёмное пятно. На прием к неврологу женщина с ребёнком попасть не смогла, поскольку доктор находилась в отпуске, затем на больничном. 7 февраля младенца госпитализировали с диагнозом «Киста головного мозга». Спустя три дня маленькому пациенту стало плохо. Семимесячный малыш скончался 11 февраля в реанимации ресбольницы имени Г.Я. Ремишевской. Причина смерти младенца – отёк головного мозга. В ходе следствия будет дана оценка действиям медицинского персонала, проводившего обследование и лечение ребёнка, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Хакасии.

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