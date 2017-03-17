Владимир Путин на Совете Безопасности: в центре внимания Донбасс и Сирия

— Участники совещания подробно обсудили то, как развивается ситуация на Украине. В первую очередь речь шла о резком обострении ситуации после введения тотальной блокады Донбасса со стороны Киева. Отмечалось, что подобные действия, направленные на отторжение целого региона страны, конечно, ведут к дальнейшей эскалации напряженности. И еще раз участники совещания остановились на положении дел вокруг дочерних предприятий российских банков, которые стали жертвами санкционных действий со стороны украинских властей. Высказывалась очень серьезная озабоченность.

— Александр Лукашевич заявил, что Россия может отменить признание документов от ЛНР и ДНР, если Киев полностью выполнит минские соглашения. Не считают ли в Кремле, что последствия этого решения относительно паспортов оказались чрезмерно негативными? Пришло ли время отменить эту временную меру?

— Нет, не считают. Эта мера действительно вынужденная, и, прежде всего, Москва руководствовалась гуманитарными соображениями. То, как развивается, к нашему сожалению, ситуация, демонстрирует правоту решений, которые принимались в этом русле. То, как страна, в данном случае Украина, решительно отторгает от себя свои регионы, обрекая миллионы своих граждан на проживание без социального обеспечения, без банковского, медицинского обеспечения, без юридического и документального обеспечения, безусловно, является достаточно беспрецедентной ситуацией, и в данном случае, конечно, Россия не может оставить их без гуманитарной помощи, без гуманитарного содействия.

— Вы сказали, что на Совбезе обсуждалось блокирование Донбасса со стороны Украины и ситуация с банками. Какие будут действия и решения российского государства в связи с этими двумя ситуациями?

— Пока Россия чрезвычайно озабочена этим. Мы очень внимательно отслеживаем ситуацию, каких-либо мер или решений в настоящий момент сформулировано не было.

— У государств и политических аппаратов обычно есть какие-то сценарии на будущее, их несколько, и не обязательно какое-то из них становится явью. Среди тех сценариев, которые рассматриваются ли в Кремле или просто существуют, есть ли сценарий интеграции Донбасса — ДНР и ЛНР — в Россию?

— Вы знаете, что идут разные дискуссии в общественном мнении, вы знаете настрой, который неоднократно публично озвучивали представители Донбасса на этот счет. Но каких-то писаных сценариев на этот счет нет, именно поэтому мы с тревогой наблюдаем за тем, как страна сознательно отторгает от себя огромный регион.