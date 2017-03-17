Владимир Путин встретился с митрополитом Старообрядческой церкви Корнилием

17.03.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »

Владимир Путин встретился с митрополитом Старообрядческой церкви Корнилием

Президент России Владимир Путин встретился с митрополитом Московским и всея Руси Русской Православной Старообрядческой Церкви Корнилием.

Как сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, на таких встречах президент традиционно обсуждает вопросы, связанные с деятельностью конфессии и перспективами ее развития.

Митрополит Корнилий (в миру — Константиин Иванович Титов) родился 1 августа 1947 года в Орехове-Зуеве Московской области в старообрядческой семье. Избран митрополитом на Освященном соборе 18 октября 2005 года.

 

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