Воспитание мальчиков: 3 важных этапа развития сына

Примерно в возрасте четырнадцати лет начинается новая стадия отрочества. Как правило, в этом возрасте мальчики заметно вытягиваются в росте, но и в организме происходит разительная перемена: уровень тестостерона повышается почти на 800 процентов!



Хотя все индивидуально, но в этом возрасте у них есть нечто общее: они становятся более упрямыми, беспокойными, у них часто меняется настроение. И не то чтобы они меняются в худшую сторону, просто в них рождается новая личность, а рождение всегда предполагает борьбу. Им необходимо найти ответы на серьезные вопросы, окунуться в новые приключения, поставить перед собой новые цели, определить приоритеты на будущее - а между тем внутренние часы торопят их жить.



Я полагаю, что именно в этом возрасте мы в большей степени теряем контакт с детьми. Так уж повелось, что мы предъявляем к подросткам стандартный набор требований: побольше усердия в школе, побольше работы по дому. Но подростку требуется нечто большее. Он и гормонально, и физически рвется во взрослый мир, а мы хотим задержать его в детстве еще лет на пять-шесть! Неудивительно, что возникают проблемы.



А на самом деле нужно поднять мальчишке дух - направить его азарт в творческое русло, дать ему возможность расправить крылья. Все беды, которые являются родителям в виде ночных кошмаров (подростковый авантюризм, алкоголь, наркотики, криминал), происходят от того, что мы не находим каналов для выплеска подростковой жажды славы и геройства. Мальчишки смотрят на взрослый мир и не видят ничего, во что им хотелось бы верить или участвовать. Даже их протест оказывается упакованным и предлагается как товар рекламодателями и музыкальной индустрией.



Ребятам хочется прорваться туда, где чище и лучше, но такое место не просматривается.



Как поступали древние



В любой цивилизации - от эскимосов до африканских племен, во все времена и на всех континентах мальчики-подростки получали особое внимание и заботу со стороны всей общины. Древние культуры знали - а мы только еще начинаем этому учиться, - что родители не могут воспитать мальчиков-подростков без помощи других взрослых, которым можно доверять и которые проявляют желание участвовать в процессе воспитания на долгосрочной основе.



Одна из причин такого подхода заключается в том, что четырнадцатилетние сыновья и их отцы доводят друг друга до бешенства. Зачастую отец способен лишь любить сына. Но любить и обучать уже не получается. (Помните, как ваш отец учил вас водить машину?) Почему-то двое мужчин непременно сталкиваются лбами, и это лишь усугубляет проблему. Если же кто-то посторонний приходит на помощь, отцы и сыновья становятся гораздо спокойнее. (На эту тему даже снято несколько фильмов - например, "В поисках Бобби Фишера" и "Поездка за город" с Албертом Финни в главной роли.)



Традиционно практиковались два метода, помогавшие юноше войти во взрослую жизнь. Во-первых, подростков брали под крыло и наставляли на путь истинный взрослые мужчины, которые могли обучить их ремеслу. Во-вторых, на определенных этапах наставничества старейшины рода или племени проводили посвящение юношей в таинства профессии. Этот процесс предполагал серьезные испытания, имевшие целью приобщение мальчиков к взрослой жизни.



Посвящение в племенах лакотов



Коренные жители Америки лакоты, должно быть, известны вам по фильму "Танцы с волками". Это было племя энергичных и успешных людей, с богатой культурой, отмеченное особенно теплыми отношениями между мужчинами и женщинами.



Примерно в возрасте четырнадцати лет мальчики-лакоты подвергались своеобразному испытанию на прочность, так называемому тесту на видение. Мальчик должен был забраться на вершину горы и сидеть там в ожидании видений или галлюцинаций, вызванных чувством голода. Предполагалось, что видение предстанет в образе некоего небесного существа, которое станет вести мальчика по жизни. Пока мальчик дрожал на вершине горы, до него доносилось из темноты грозное рычание горных львов. На самом деле эти звуки издавали мужчины племени, которые обеспечивали безопасность ребенка. Мальчики были слишком ценным материалом для племени, и подвергать их бессмысленному риску никто не собирался.



Когда подросток возвращался в племя, его успех шумно отмечался. Но, начиная с этого дня и в течение целых двух лет, ему не разрешалось разговаривать со своей матерью.



Матери в племени лакотов, как и женщины всех племен охотников-собирателей, очень близки и нежны со своими детьми, и дети зачастую так и спят вместе с ними в хижинах. Лакоты полагали, что, если мальчик заговорит с матерью сразу же после обряда посвящения в мужчину, соблазн вернуться в детство будет слишком велик и он опять окажется в женском мире и никогда не вырастет.



По прошествии двух лет происходила церемония воссоединения матери и сына, но к этому времени сын уже был мужчиной, и его отношение к матери соответствовало его новому статусу. Женщины, которые слышали это предание из моих уст, находили его очень трогательным, одновременно и грустным, и радостным. Матери племени лакотов сознательно отпускали своих детей, уверенные в том, что взамен они получат любовь, уважение и дружбу со стороны своих уже взрослых сыновей.



Резким контрастом с обычаями племени лакотов выступают современные отношения между матерями и сыновьями, которые (как подчеркивает Баббетт Смит в книге "Матери и сыновья") зачастую остаются стеснительными, инфантильными и безразличными. Сыновья боятся сохранять близость к матери и вместе с тем, уже становясь мужчинами, все равно не могут оторваться от материнской опеки. Они переносят свое зависимое положение на отношения с любой другой женщиной. Не прошедшие обряда посвящения в мужское братство, они не доверяют мужчинам и не верят в мужскую дружбу. Они не хотят брать на себя обязательства перед женщинами, опасаясь, что к ним опять будут относиться по-матерински и контролировать. Так и появляются "никакие" мужчины.



Только покинув женский мир, молодые люди могут разорвать материнскую оболочку и начать относиться к женщинам по-взрослому. Бытовая жестокость, измены, неудачи в супружеской жизни совсем не обязательно являются результатом проблем с женщинами, причина как раз в том, что мальчики не прошли положенный путь трансформации.



Вы можете усомниться в том, что в древние времена матери, да и отцы тоже, без опаски отдавали своих сыновей в чужие руки. Но на самом деле оснований бояться не было. В качестве наставников выступали мужчины, которых хорошо знали и которым доверяли. Женщины понимали и приветствовали эту помощь, поскольку интуитивно чувствовали ее необходимость. Выпуская из семьи проблемного мальчика-подростка, они получали назад зрелого и самодостаточного молодого мужчину, которым наверняка потом гордились.



Посвящение во взрослую жизнь нельзя было назвать одноразовым мероприятием. Иногда требовались месяцы, чтобы обучить мальчика вести себя по-мужски, брать на себя ответственность, чтобы он набрался сил, стал настоящим мужчиной. Мы не слишком хорошо осведомлены о подробностях таких обрядов. Иногда они бывали жестокими и страшными (и мы ни в коем случае не хотим повторения), но проводились они с определенной целью, продуманно, и результаты были впечатляющими.



Суммируя опыт наших предков, можно сказать: выживание любого племени зависело от воспитания знающих и ответственных молодых людей. Это был вопрос жизни и смерти, и относились к нему со всей серьезностью. Каждое общество вырабатывало свою программу воспитания молодых людей, предполагающую объединение усилий всего взрослого населения.





В современном мире



Сегодня наставничество чаще всего отсутствует или существует в эпизодическом виде. Сами наставники - спортивные тренеры, родственники, учителя, начальники - редко понимают свою роль и, как правило, исполняют ее плохо. Наставничество обычно проводилось на рабочем месте, в рамках программы овладения трудовыми навыками и совершенствования мастерства. Все это осталось в прошлом. Работая по выходным в местном супермаркете, юноша вряд ли встретит там наставника.



Если нет наставника



Если рядом нет наставника, юноша может столкнуться с множеством проблем на своем пути во взрослую жизнь. Он может ввязаться в бесполезную борьбу со своими родителями в попытках самоутвердиться и отстоять собственную независимость. А может впасть в депрессию и обособиться. Детям этого возраста приходится искать ответы на очень сложные вопросы - о сексе, выборе карьеры, об отношении к наркотикам и алкоголю. Если мать и отец по-прежнему уделяют ребенку много времени, живут его интересами, он охотно делится с ними своими мыслями и сомнениями. Но иногда у подростка возникает потребность поговорить и с другими взрослыми. В ходе одного исследования было выявлено, что наличие взрослого друга вне рамок семьи уберегает подростка от преступных связей. (Разумеется, если только этот друг сам не является криминальным элементом.)



Молодые люди стараются сами выбрать свой жизненный путь. Они могут найти свой интерес в религии, могут увязнуть в Интернете, увлечься музыкой или спортом, серфингом или роком. Если мы не сможем организовать детей по интересам, они сами создадут свои группировки. Но проблема в том, что эти группировки могут стать лишь сообществом одиноких сердец и никаких навыков и знаний дети в них не получат. Многие мальчишеские компании основаны лишь на хлипких связях, а общности интересов и поддержки в них нет.



Хуже всего, если мы бросим подростков на произвол судьбы. Вот почему нам просто необходимы по-настоящему профессиональные учителя, спортивные тренеры, лидеры скаутских организаций, молодые рабочие - в общем взрослые люди, заинтересованные в подрастающем поколении. Нам нужны люди, которые могут внести порядок в жизнь подростков.



Сегодня наиболее активны в процессе воспитания матери, а отцовство еще только возрождается. И пока еще в обществе остается проблемой найти хороших наставников.



Коротко о главном...



1. В период от рождения до шести лет мальчикам необходимо много внимания и нежности, чтобы они научились любить. Беседуя с ними, обучая, мы помогаем им войти в этот мир. Как правило, лучше всех с этой ролью справляется мать, хотя и отец может принимать участие в процессе.



2. Примерно в возрасте шести лет мальчик начинает выказывать большой интерес ко всему мужскому, и отец становится главным родителем. Важно, сколько времени и внимания он будет уделять сыну. Роль матери по-прежнему важна, и она не должна отдаляться от сына лишь потому, что он стал старше.



3. С четырнадцати лет мальчикам необходимы наставники - взрослые, которые проявляют персональную заботу о них и помогают постепенно продвигаться в большой мир. В древних цивилизациях был принят обряд посвящения, и наставничество являлось непременным атрибутом воспитания.



Стив Биддалф из книги "Воспитание мальчишек"