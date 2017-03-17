ВСУ в ответ на «Слава Украине!» кричат «Беркуту слава!». Допрыгались

17.03.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »
ВСУ в ответ на «Слава Украине!» кричат «Беркуту слава!». Допрыгались

Пособница украинских карателей — «волонтер» Ксения Быкова с негодованием сообщила, что на блокпостах у линии разграничения на Донбассе в ответ на восклицание «Слава Украине!» теперь отвечают «Беркуту слава!» или брезгливо морщатся.

«Я каждую неделю проезжаю кучу блокпостов... (и) на наше приветствие: „Слава Украине!“ отвечают: „Беркуту слава!“ или кривятся», — ругается Быкова на своей странице в соцсети Facebook.

Волонтершу также возмутило, что полицейские, участвовавшие в разгоне боевиков, организовавших блокаду ДНР и ЛНР, были награждены государственными наградами, в то время как боевики «АТО» «годами не получают наград».

«Меня смутили государственные награды полицейским за меньше чем сутки, в то время, когда реально боевые хлопцы, прошедшие адище, годами не получают наград. Государственная награда дается за подвиг или заслуги. В чем подвиг полицейских?» — недоумевает Ксения Быкова.

ВСУ в ответ на «Слава Украине!» кричат «Беркуту слава!». Допрыгались

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