ВСУ в ответ на «Слава Украине!» кричат «Беркуту слава!». Допрыгались

Пособница украинских карателей — «волонтер» Ксения Быкова с негодованием сообщила, что на блокпостах у линии разграничения на Донбассе в ответ на восклицание «Слава Украине!» теперь отвечают «Беркуту слава!» или брезгливо морщатся.



«Я каждую неделю проезжаю кучу блокпостов... (и) на наше приветствие: „Слава Украине!“ отвечают: „Беркуту слава!“ или кривятся», — ругается Быкова на своей странице в соцсети Facebook.

Волонтершу также возмутило, что полицейские, участвовавшие в разгоне боевиков, организовавших блокаду ДНР и ЛНР, были награждены государственными наградами, в то время как боевики «АТО» «годами не получают наград».