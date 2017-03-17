ВВС США разбомбила мечеть в Алеппо хоть бы извинились

Как коалиция во главе с США разбомбила мечеть, полную мирных жителей. Авиаудар в произведен в Сирии в провинции Алеппо — погибших больше 70 человек. Американцы эту информацию пока не хотят подтверждать, говорят, что целились не в мечеть, а в дом с боевиками рядом с мечетью в деревне Аль-Джина в окрестностях города Эль-Атариб. Однако здание в 15 метрах от мечети, где проходила встреча боевиков, по-прежнему стоит неповрежденным.

По последним данным, погибли до 75 мирных жителей. Американские военные вину признали, пока частично. Но кадры правозащитников и местных СМИ утверждают, что бомбы попали в мечеть. Удар был нанесен во время проведения пятничной молитвы, на которую в мечеть стекается большое количество верующих.

"Мы проверяем информацию о гибели мирных жителей в связи с этим ударом", — заявил представитель Центрального командования США полковник Джон Томас.

Любопытно, что ранее американское командование сообщило об уничтожении нескольких боевиков запрещенного в России террористического движения "Аль-Каида" ("Основа") в провинции Идлиб. Но затем американские военные поправились, утонив, что "точные координаты удара остаются неясными".

Дамаск потребовал от так называемой международной коалиции во главе с США прекратить бомбить плотины на реках Евфрат и Тигр.