Хакасии стартовал ежегодный фестиваль творчества молодежи «Весна в Хакасии»

В нём принимают участие как индивидуальные исполнители, так и творческие коллективы в направлениях: «музыка», «танец», «оригинальный жанр», «театр», «журналистика», «ведущие».

Возраст участников «Весны в Хакасии» — от 18 до 30 лет включительно. Фестиваль проходит в два этапа: первый - предварительный отбор на муниципальном уровне; второй этап – республиканский отбор и гала-концерт. В этом году республиканский отбор носит выездной характер. Члены жюри фестиваля с 21 марта сами посетят муниципальные образования и выберут лучших из лучших, которые и будут представлять свой муниципалитет на гала-концерте в русском драматическом театре имени М.Ю. Лермонтова 7 апреля, сообщили в пресс-службе министерства экономики Хакасии.

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