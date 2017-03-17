Хакасия готовится к автопробегу в честь Победы

Торжественное открытие десятого автопробега запланировано на 26 апреля на 10 часов утра в столице Хакасии у монумента Воинской Славы.

Отметим, что автопробег в честь Победы стал уже традиционным мероприятием для жителей и гостей нашего региона. Юбилейный автопробег пройдет по всем городам и районам республики. Общая протяженность маршрута более 1095 километров. Изюминками автопробега станут военные реликвии, которые каждый муниципалитет передаст участникам мероприятия. 9 Мая реликвии соединятся воедино у монумента Воинской Славы, как Символ единения всей Хакасии, всей России, сообщается на сайте правительства РХ.

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