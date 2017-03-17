Хакасия к паводкам и пожарам готова на твёрдую четвёрку

17.03.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Такой вывод сделала комиссия СФО, которая в течение трёх дней проверила три муниципалитета республики.

Хакасия стала пятым регионом, куда приехали ревизоры. Они посмотрели технику, в каких условиях она содержится, работает ли она, за какое время может быть запущена в случае ЧС. Также комиссия проверила, организацию работы системы ЕДДС, взаимодействие властей всех уровней и нормативно-правовые акты. 

Были небольшие замечания, но их местные власти и руководители организаций тут же устраняли. В целом ревизорам понравился настрой людей. Каждый осознаёт свою ответственность, в муниципалитетах и поселениях много добровольцев и волонтёров, готовых оказывать свою помощь, как на этапе по предупреждению ЧС, так и во время ликвидации последствий возможных пожаров или наводнений.

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