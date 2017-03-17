Житель Саяногорска заплатил алименты, чтобы снова сесть за руль

Судебный пристав взыскал 160 тысяч долга по алиментам с жителя Саяногорска.

Гражданин несколько месяцев не выплачивал деньги на содержание детей, в результате чего накопилась задолженность. Должника ограничили в водительских правах. Мужчина однако водить машину продолжал, был остановлен сотрудниками ГИБДД и привлечен к административной ответственности, рассказали в УФССП по Хакасии. Ему назначено наказание в виде обязательных работ. Убедившись в том, что пока не погасит задолженность, он не сможет сесть за руль, должник оплатил алименты в полном объеме.

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