Житель Саяногорска заплатил алименты, чтобы снова сесть за руль

17.03.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Судебный пристав взыскал 160 тысяч долга по алиментам с жителя Саяногорска.

 

 

 

Гражданин несколько месяцев не выплачивал деньги на содержание  детей, в результате чего накопилась задолженность. Должника ограничили  в водительских правах. Мужчина однако водить машину продолжал, был остановлен сотрудниками ГИБДД и  привлечен к административной ответственности, рассказали в УФССП по Хакасии. Ему назначено наказание в виде обязательных работ.  Убедившись в том, что пока не погасит задолженность, он не сможет  сесть за руль,  должник оплатил алименты в полном объеме.

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