Жители Хакасии до 25 марта должны определиться с замками и горками на детских площадках

17.03.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Такой срок определила «Единая Россия» для участников проекта «Формирование комфортной городской среды».

Горожане сами должны выбрать,  какие дворы будут благоустроены и какие общественные территории получат новую жизнь. Управляющие компании и ТСЖ уже могут проводить собрания собственников и направлять заявки на 2017 год в муниципалитеты. Срок до 25 марта. Программа продолжит действовать до 2022 года.

Черногорск уже организовал голосование на городском сайте. До 25 июня общественные советы должны утвердить дизайн-проекты благоустройства каждой дворовой территории  и самых посещаемых муниципальных общественных территорий, сообщает пресс-служба ХРО партии «ЕР».

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