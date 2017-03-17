Журналисты Хакасии назначили Владимира Костюша главврачом ресбольницы

17.03.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Сегодня на страницах местных интернет-изданий появилась информация о том, что 58-летний Владимир Костюш оставит пост председателя комитета по здравоохранению и социальной политике в Верховном Совете РХ и вновь возглавит клиническую больницу имени Г.Я. Ремишевской.

Заслуженный врач России несколько лет возглавлял республиканское медучреждение. В 2013 году, после победы на выборах, он перешёл работать в парламент Хакасии. После Костюша больницей имени Г.Я. Ремишевской заведовали Маргарита Бауэр, Александр Кормилкин, Дмитрий Лялин и Владимир Семёнов.

Информацию о том, что Владимир Костюш вернется на прежнее рабочее место, в минздраве Хакасии не подтвердили.

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