Жёсткое задержание мигрантов в Москве набрало миллион просмотров в Европе и США

В Сети набирает популярность видео, снятое во время одного из рейдов по выявлению нелегальных мигрантов на одном из московских рынков. Видео набрало почти миллион просмотров и вызвало небывалый восторг у англоязычных пользователей Интернета. Самый популярный комментарий, набравший почти 500 «лайков», звучит так: «Пожалуйста, господин Путин, пришлите вашу полицию в Европу!».

Остальные комментарии удивляют не меньше:

«Россия спасёт Европу во второй раз».

«Никогда не думал, что буду восхищаться российской полицией… Так вот — я ВОСХИЩАЮСЬ!»

«Пожалуйста, пришлите российскую полицию в Париж. Он превратился в гетто и полон мигрантов, мусульман и негров».

«Вот поэтому мы любим Россию», — пишет пользователь из Греции.

«Немцы еще настрадаются от своей политкорректности»

«Россия, пожалуйста, войди в Канаду. Трюдо уже потерял контроль над собой. Кто в здравом уме позволит уничтожать свою страну, кто может хотеть беспорядков в своем государстве? Если нашим политикам так нравятся мусульмане, пусть переезжают в мусульманскую страну…»

«Я живу в США, и если бы такое произошло здесь, все СМИ и либералы, которые сейчас составляют 55%, кричали бы: „О Господи, вы только посмотрите, что эти белые фашисты сделали с несчастными беженцами!” Штаты движутся вниз по спирали именно из-за своей политкорректности».

«Здесь в Германии левые СМИ и политики нам всем настолько промыли мозги, что мы рады ненавидеть себя и чувствовать вину перед мусульманами, которые насилуют наших женщин и избивают нас».

«Нас не спрашивали, когда Меркель звала в Германию всех этих мигрантов. Нас не спрашивали, хотим ли мы присоединиться к федеративному европейскому государству. Эти полтора миллиона человек ненавидят нас, а тем временем Германия меняется на глазах», — отвечает пользователь из Германии.