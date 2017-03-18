Американский конгломерат Disney выплатит штраф $3,8 млн за незаконное удержание зарплат

Американский конгломерат Disney по требованию властей США согласился выплатить около $3,8 млн за нарушение условий трудового кодекса и незаконное удержание части заработных плат своих сотрудников. Об этом сообщил в пятницу представитель районного отделения министерства труда США в Джэксонвилле (штат Флорида) Дэниэл Уайт.

По его словам, указанная сумма преимущественно пойдет на выплаты более 16 тыс. сотрудникам парков и курортов развлекательного комплекса Disney World во Флориде, права которых компания систематически нарушала.

Как обнаружили власти, Disney, в частности, удерживала со своих работников часть окладов, в результате чего получаемые ими суммы были ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ), установленного в США на федеральном уровне в размере $7,25 в час. Кроме того, Disney периодически отказывалась выплачивать сотрудникам причитающиеся им премии за работу в неурочное время.

"Работодатели не могут осуществлять удержания заработных плат, в результате которых доходы сотрудников падают ниже уровня МРОТ, также им следует должным образом производить почасовую оплату труда, включая работу в неурочное время", - говорится в заявлении Уайта.

Он отметил, что Disney сотрудничала с властями при разбирательстве данного дела. Сама компания пока воздерживается от комментариев.