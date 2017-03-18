Андрей Малахов разыскивает мальчика из Абакана, чтобы позвать его на шоу

18.03.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Юный абаканец сначала "засветился" на местном телевидении. Видеоролик с его участием так понравился авторам программы на федеральном телевидении, что они решили сделать его героем "Пусть говорят".

Авторы и редакторы ток-шоу "Пусть говорят" ищут новых героев для участия в проекте "Аффтар жжот. 16 выпуск". Ежегодно на программу приглашаются участники самых смешных видео, набравших популярность в Интернете. Чтобы найти этих людей Андрей Малахов показывает в эфире ролики, заинтересовавшие авторов программы и просит героев откликнуться. 

Так "Пусть говорят" заинтересовало интервью абаканского мальчика, которое было показано в эфире местного телеканала около 2 лет назад. Школьник рассказывал корреспонденты всё, что придёт в голову, чем и полюбился зрителям. Теперь подросший абаканец, скорее всего, станет героем на федеральном канале.

Если вы узнали школьника, можно сообщить ему, что его разыскивает сам Андрей Малахов, или позвонить в программу "Пусть говорят. Информацию о "розыске" абаканского мальчика можно увидеть, например, вот в этом выпуске программы на 20 и 37 минутах ток-шоу, сообщает информационный портал "Репаблик".

 

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