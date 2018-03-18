Анита Цой вспомнила издевательства отца

Певица рассказала, что отношения с родителями у нее и раньше были напряженными, и сейчас они такими остаются. Когда Анита была совсем маленькой, ее отец бросил семью. Даже его редкие визиты доставляли Цой дискомфорт.

Когда Анита Цой была совсем маленькой, брак ее родителей дал трещину, отец певицы оставил семью через год после рождения ребенка. Татьяне Устиновой и программе «Мой герой» артистка рассказала, что ее воспитанием целиком и полностью занималась мама, именно от нее она переняла некоторые черты своего характера. Что касается отца, он навещал Аниту нечасто, но и эти редкие визиты были для Цой болезненными.

«Я папу знаю хуже… Так получилось, что он ушел из семьи, когда мне исполнился год. Как я поняла, раздором послужило то, что я родилась девочкой, а не мальчиком. Мне хочется верить – отец сегодня поменял свое мнение. Понял — в девочке нет ничего плохого», — говорит певица.

Вспомнила Анита и о том, что родитель был чрезвычайно жесток по отношению к ней. Мог опустить ее головой вниз в реку и ждать, как долго она продержится, неуместно шутил и акцентировал внимание на недостатках. «Мы общались некоторое время. Я помню, он приезжал. Мама не говорила, что папа плохой, он вовремя платил алименты. Но у него всегда были какие-то плоские шутки… Он брал меня за ноги и окунал в воду. Не в ванну, это была река. Я сопротивлялась, а он ждал, сколько минут я смогу продержаться. Папа считал, что это весело», – вспомнила Цой.

С годами певица так и не смогла понять мотивов поведения своего отца, но сумела простить ему обиды и жить в согласии с собой. Сейчас Анита абсолютно счастлива, у нее есть семья: муж и сын, любимая работа и признание.



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