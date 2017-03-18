Армяне-кидалы в Новороссийске чуть не довели мужика до греха (18+)

ЭтоВидео обязательно досмотрите до конца...У нас в Новороссийске работает некая строительная фирма (хотя территориально она находится в Ростове), управляют которой нехорошие люди (армянских национальностей), очень много людей кидают на деньги, название я не узнал но довольно большая, в данный момент строят сразу

Я разговаривал с водителем бетононасоса, за то время пока он там работал. сменилось 4 !!!! строительные бригады, в общем набирают народ на испытательный срок, а потом, не заплатив, выгоняют. Что касается конкретно этого человека, он имеет личный кран, (взятый в кредит, китаец на базе камаза) и проработал там с перерывами 3 месяца (иногда его подменял сын, тот что на видео, он тоже умеет работать),оплата у него часовая, заказали на объект кран заплати за столько, сколько он там был, за это время накапало, ни много ни мало 700 тысяч, кран всё время был привязан к этому объекту, других денег он не зарабатывал, и пошли просрочки по кредиту за этот самый кран.

Ну естественно нервы, то сё,человек не выдержал, до этого естественно были мирные попытки всё решить, но его постоянно футболили, кстати на счёт актов о проделанной работе, они хитро делают: берут их на сверку, они теряются, и человек не может потом доказать сколько он наработал, на видео кто в начале засветился директор, который подписывал те самые акты, в общем вы видите как всё повернулось, кстати тот звук в конце что похож на выстрел, это не выстрел, этот мордатый увидев пистолет, попытался спрятаться за шкаф и шкаф грохнулся, выстрела ни одного не было.

В общем выпустив пар, водитель стал оттуда уходить, а эти напуганные вылезли из под столов начали орать охране, чтоб его задержали, его задержали, вызвали полицию и увезли, пистолет изъяли, не знаю точно, что это был за пистолет, но в материалах дела он не фигурировал как оружие (спасибо адвокату за это).

Адвокат весьма хороший был, дело возбудили по 119 статье угрозы убийством или нанесением тяжкого вреда здоровью, приговор 2 года условно. 150 тысяч эти уроды всё-таки перечислили, на данный момент долг 550 тысяч, но без подписанных актов о выполненных работах, доказать наличие этого долга невозможно.



Ссылка: http://pikabu.ru/story/prodolzhenie_istorii_doveli_muzhika_4913043



Правоохранительным органам стоило бы узнать насчет этой фирмы, которая интересными мошенническими методами строит аж 8 шестнадцатиэтажек.