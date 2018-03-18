Имущество семьи Фриске будет распродано с торгов для погашения долгов перед «Русфондом»

Истринский городской суд принял решение выставить собственность родителей певицы на торги.

«Русфонд» все-таки добился решения суда об удовлетворении своего иска. Имущество родителей Жанны Фриске будет пущено с молотка.

Семью покойной певицы продолжает преследовать чреда неудач. После затянувшейся судебной тяжбы с благотворительной организацией решение суда было вынесено не в пользу семьи певицы. Часть земельного участка в деревне Крюково и особняка, которая записана на отца и мать Жанны Фриске, будет выставлена на продажу. Комментариев от Владимира Борисовича и Ольги Владимировны на данную информацию пока не поступало, пишет сайт Dni.ru.

На днях также стало известно, что отец покойной артистки пытался продать ее автомобиль. Это событие получило широкий общественный резонанс благодаря гражданскому мужу Жанны Дмитрию Шепелеву. Мужчина обратился в полицию с требованием пресечь продажу машины, так как она частично является наследством сына Платона.

В свою очередь, Владимир Фриске заявил, что иномарка была куплена им его дочери в подарок по случаю рождения внука. Также стало известно, что перед тем, как выставить автомобиль на онлайн-продажу, отец певицы переписал его на мужа Натальи Фриске.



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