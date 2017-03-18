Как я работал на стенде LADA, впечатления о посетителях

Работаю на маленькой автомобильной фабричке. «АВТОВАЗ» называется. По долгу службы несколько раз ездил на московский автосалон, где на стенде LADA консультировал посетителей. Об этом - несколько зарисовок.

Молодежь

Разнузданные, отвратительные засранцы, ржущие и матерящиеся. Вчера они ржали над «Ладой» в пабликах, сегодня они ржут вживую. При любом удобном случае тырят из машин все, что плохо тырится. Отламывают ручки и т.д. Однажды я ради прикола вставлял в машину флэшки, чтобы мультимедиа проигрывала фотки, а не просто была как темное пятно. Флэшек было много, недорогие, использовались как раздаточный материал. Вставил флэшку. Увели флэшку. Вставил. Увели. И так весь день. Под гогот молодежи.

Диалог с вором

Нет, этот не воровал флэшку. Он подошел к машине и начал выламывать дверь, выгибая ее против хода движения.

П. (посетитель): Ну кто так делает, а? Хлипкая же машина!

Я. Вы выламываете дверь, с машиной так делать нежелательно.

П. А если я пьяный выхожу из машины, и вот так опираюсь на дверь? А она выгибается, вот, смотри!

Я. …

П. Все равно инженеры дураки. Конструкция слабая. Я вот инженер, я знаю.

Я. Так приходите к нам работать!

П. Нет, я давно из инженеров ушел, в 90-е, когда все посыпалось. Сейчас уже не вернусь.

Я. Ну вот, а наши не ушли, а мужественно остались. А чем сейчас занимаетесь?

П. Ворую.

И ушел.

Знаток истории

Седой дядечка лет 55, с взрослым сыном. Проходят мимо концепт-кара XRAY (2012 год). Дядя кивает в сторону машины и восклицает: «Это надо было еще в 70-х делать!».

Дядя! Какие 70-е? Народ «Запорожец» считал за счастье, а за «Жигулями» в очередях давились! Скажете, он пошутить так хотел? Нет, это не было похоже на шутку. Вполне себе злобный и презрительный выкрик.

Спортсмен

Молодой, кучерявый, улыбается во все 32 зуба.

П.(посетитель) Здравствуйте, а Олег Груненков здесь? (речь о директоре проекта LADA Granta)

Я. Нет, а что вы хотели?

П. Руку ему пожать, за вот это говно, которое он сюда привез (указывает на стоящую на стенде «Гранту»)

Я. А сами-то на чем ездите?

П. На «Октавии». После «девятки» офигенная машина.

Я. А где работаете?

П. Спортом занимаюсь.

Я. Говно ваш спорт.

П. Ну, я же типа ничего личного.

Я. И я ничего личного. Толку-то от вашего спорта? Людям какая польза есть? Люди готовы за это деньги платить?

П. До свидания.

Я. До свидания.

Здесь мне скажут, а не охренел ли я, будучи в роли консультанта, так грубо разговаривать с посетителями. Может, и охренел. Но я так считаю: пришел облить говном труд других людей – не жди, что тебя расцелуют и скажут «ваш звонок очень важен для нас». Я категорически против, когда из-за хамоватых посетителей увольняют официантов, или когда стюардессы должны раскланиваться перед уродами. Когда я вижу, что в очереди в магазине или аэропорту жирный великовозрастный чувак орет «Что у вас за сервис, и за что вам деньги платят» и прочее и прочее, мне хочется ему втащить по щам. Свинство это – отыгрываться на заведомо беззащитных людях, которые не могут ответить тем же.

Иномарки

В свободную минуту я обхожу все стенды и сижу во всех иномарках. Это интересно с профессиональной точки зрения, посмотреть, как устроены экспозиции, как работают консультанты. Ну и вообще интересно познакомиться с новой техникой. Так вот. Косяков там – воз и маленькая тележка. Кривые зазоры. Разнотон между крылом и бампером. Тугие ручки и крутилки. Непрокрас и каверны в металле на внутренних поверхностях, типа багажника. Косяки дилерской подготовки, типа покоцанных элементов, которые снимали, а потом ставили. И он хорошо так покоцаны, как будто плоскогубцами. Конструктивные косяки, типа жестких элементов в спинке сиденья. Плюхаешься на сиденье, а там что-то впивается в поясницу. Или в мультимедиа строка: «развлекательная громкость». Ну это явно кривая русификация. И речь об уважаемых европейских, американских и азиатских марках.

Все машины на автосалонах ломаются. Ну, оторванные бардачки на третий день работы выставки я могу понять. А вот исцарапанные в хлам ручки КПП, подстаканники – извините, это борщ. Это же просто царапают ногтями и кольцами. Я проверил – в автомобиле чуть дешевле миллиона подстаканник царапается от легкого прикосновения ногтем. Так не годится.

Бомжуры

И прочие халявщики. Первый раз когда увидел – был шокирован. Какие-то мутные личности, безумные старухи показывают удостоверения типа журнала «Мурзилка», и аккредитовываются на пресс-конференцию. Вроде как они журналисты. Сразу после пресс-конференции толпой бегут в фуршетный зал и сгребают бутерброды и пирожки в заранее приготовленные сумки. Орут. Толкаются. Как вороны на свалке.

Хорошо, что в последние лет пять-семь такого практически нет.

Приятные встречи

Ну что я все о неприглядной изнанке? Когда несколько лет подряд ездишь на выставку, появляются знакомые посетители. Люди, с которыми накануне переписывался в соцсетях. Журналисты. Фотографы. Очень приятно встретить их, подарить комплект сувениров, сфоткаться вместе. Таким, я как могу, стараюсь помочь. Организовать встречу с нужными людьми. Угостить кофе. Открыть машину, в которую не пускают посетителей.

Приятно дарить подарки детям. У меня такая практика была: я держу в руках ключ от автомобиля. На ключе брелок. Немного поговоришь с семейными посетителями, отцепляешь от ключа брелок, и даришь пацанёнку. Он рад! Особенно если брелок прикольный, в виде машинки или фонарик. А я иду на склад сувенирки и цепляю на ключи новый брелок…