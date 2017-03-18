Китай опустошит недра Таджикистана от золота, серебра, палладия и платины





Геологи Таджикистана и Китая за шесть лет исследовательских работ обнаружили вблизи совместной границы 43 месторождения драгоценных металлов — золота, серебра, палладия, платины.



По словам заместителя начальника Главного управления геологии Таджикистана Рахмонбека Бахтдавлатова, большинство месторождений располагаются на таджикской территории, а в китайском приграничье месторождения были обнаружены и разработаны еще в советское время. Пока лишь завершены исследовательские работы и неизвестно, когда и какие компании начнут добычу, потому что данное решение будет приниматься на уровне правительств двух стран. «Граница — это административно-территориальное деление. В геологии нет границ. В свое время в КНР было обнаружено несколько крупных месторождений. Пласты этих месторождений располагаются и на таджикской территории. В настоящее время по новой методике, предоставленной Китаем, мы исследовали, какие месторождения являются разведанными и неразведанными», — Бахтдавлатов.



Согласно официальным данным, в настоящее более половины месторождений золота в Таджикистане переданы для освоения китайским компаниям, которые владеют 60% акций этих месторождений. Китай более всего заинтересован в разработке именно золотоносных месторождений в Таджикистане.



За последние 10 лет китайские компании активно инвестировали в различные сферы в Таджикистане. Внешний государственный долг Таджикистана составляет $ 2 млрд, из которых свыше $ 1 млрд приходится на Китай. Пекин также намерен инвестировать в экономику Таджикистана в ближайшие несколько лет более $ 6 млрд в виде прямых инвестиций, из которых свыше $ 3 млрд пойдет на строительство 400-километрового таджикского участка межгосударственного газопровода «Центральная Азия-Китай».