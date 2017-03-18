Комиссию за снятие наличных с карт разрешили банкам России

Платежная система Visa разрешила российским банкам-владельцам банкоматов взимать с клиентов комиссию за снятие наличных. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на четырех банкиров.

Как отмечается в материале, размер межбанковской комиссии устанавливают сами платежные системы: у MasterСard — 0,5 % от суммы транзакции, у Visa — 0,45 процента плюс три рубля, у российского «Мира» — 0,45 %.

Как отмечает генеральный директор Visa в России Екатерина Петелина, периодически платежная система пересматривает тарифную политику, чтобы соответствовать рыночным реалиям. Новые правила позволят сохранить межбанковскую комиссию, либо снизить ее до 0,25 % за счет добавления комиссии с клиента.

По мнению банковских аналитиков, вряд ли разрешением платежной системы Visa воспользуются крупные российские банки. Это связано с большой конкуренцией среди кредитных организаций на рынке.

Фото: Jörg Carstensen / Globallookpress