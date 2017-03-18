Ловкие жулики решили отобрать бизнес Алексея Васильева, а его самого посадить

Продолжение Дела Васильева. Прямо скажем, нечасто журналистские расследования приводят к таким результатам. Для напоминания пробежимся по ключевым моментам:
- Часть 1: Строишь дома по 30‘000 рублей за кв.м? Получи сфабрикованное уголовное дело. Беспредел на Урале http://zergulio.livejournal.com/4508429.html
- Часть 2: Письмо в личку: члену Общественной палаты Свердловской области Сергею Колясникову http://zergulio.livejournal.com/4530503.html
- Часть 3: Следователь Зяблицкий: http://zergulio.livejournal.com/4554959.html
- Часть 4: Вниманию СК: http://zergulio.livejournal.com/4612357.html
- Часть 5: Как заработать миллион рублей. Практическое пособие, примеры http://zergulio.livejournal.com/4647646.html
А теперь вы можете ознакомиться с ситуацией, что называется, изнутри: http://www.intermonitor.ru/ya-ne-xochu-chtoby-moj-syn-ros-sredi-bratkov-iz-90-x/
- Юрий Патрушев: Изначально, с самой первой минуты, когда Васильев стал банкротом и не смог вернуть деньги Марии, когда Мария еще не была председателем ЖСК «Патруши», она сказала, что ее цель – «посадить Васильева». Впоследствии у Марии, с её слов, появились еще две цели: лично обогатиться за счет ЖСК и самоутвердиться за счет того, что она «нагнула» крупного бизнесмена. Мария очень тщеславна, у нее от внимания СМИ, и от появления денег, как говорится, «вырастает корона».
- Юрий Патрушев: Ненадолго воспринимала, а потом опять начинала хотеть «посадить Васильева». У нее звучало: «Зря он со мной не договорился и не отдал мне деньги за мою квартиру, я его посажу». Мария стала собирать вокруг себя недовольных, жаловаться во все инстанции.
- Юрий Патрушев: Маша сказала мне, что госпожа Тимофеева предложила ей примерно такой вариант: «Давай, я веду бухгалтерию, сопровождаю ЖСК «Патруши» юридически, говорю, что тебе делать. А ты ставишь печати, расписываешься и пробиваешь в Минстрое, чтобы нам из бюджета помогали достраиваться. Мы смотрим по документам, которые передал Васильев, свободные квартиры, оформляем их на подставных лиц, а деньги мы делим пополам с продажи квартир. Подставные лица покупают долю, а потом продают через агентство недвижимости».
- Юрий Патрушев: примерно с октября 2015 года я заметил необъяснимый рост благосостояния Марии, на фоне появления у нее в руках денег. Она после переезда в офис к Тимофеевой вдруг стала привозить домой крупные суммы – по триста тысяч рублей. Вроде, деньги пайщиков и, вроде, на хранение. Я, кстати, потребовал, чтобы чужих денег в доме не было, и она перестала их домой привозить. А еще, у Марии появилась персональная охрана с автомобилем.
Либо бывший муж главной героини получает статью за клевету (ибо интервью он дал официально), либо она с предполагаемыми подельниками за растрату. Так вижу дальнейшее и логичное развитие событий.
Остальное по ссылке: http://www.intermonitor.ru/ya-ne-xochu-chtoby-moj-syn-ros-sredi-bratkov-iz-90-x/
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