Люди из будущего, снятые на фотокамеру в прошлом

Фотография – дело интересное, и нередко в кадр попадают необъяснимые вещи и предметы. Настоящая подборка посвящена «людям из будущего», которых сняли на камеру в прошлом.

В первом сюжете под названием «Это видео из моего будущего» засняты два мужчины очень похожие друг на друга с одинаковой татуировкой на правой руке.

На втором черно-белом ролике 1938 года, возможно, зафиксировано первое беспроводное устройство, напоминающее мобильный телефон. В кадре молодая женщина, которая как будто разговаривает по телефону. По свидетельствам ролик был снят в США.

Как вы думаете, можно ли было в 1995 году снимать что-либо на смартфон? Кадры боя Майка Тайсона, показывают зрителя, который снимал происходящее на предмет, похожий на смартфон. Интригует то, что первый телефон с камерой был выпущен лишь пять лет спустя – в 2000 году. Следовательно, мы имеем дело с чем-то очень загадочным. На видео запечатлен момент боя известного боксёра с Питером Макнили в Лас-Вегасе. На фоне того, как Тайсон готовится к схватке, в кадр попадает зритель из первого ряда с интересным предметом в руках. Похоже на то, что человек пытается снять бой на свой смартфон.

Джордж Кларк – фанат фильмов с участием Чарли Чаплина. Однажды он купил коллекцию фильмов на DVD. Помимо фильмов среди видеоматериалов были закулисные съёмки с площадки, где снимали фильм «Цирк». В какой-то момент появляется старушка в плаще, которая разговаривает по мобильному телефону. Во всяком случае, это выглядит именно так.

На фотографии, датированной 1941 годом, запечатлен момент открытия золотого моста в Канаде. И здесь тоже разглядели путешественника во времени. От остальных обывателей на фотографии его отличала толстовка, футболка и солнцезащитные очки. Всё не соответствовало тому стилю одежды, который носили в то время. Кроме того у незнакомца разглядели современную портативную камеру, которой точно не могло быть в 40-х годах прошлого века.