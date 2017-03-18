Наши «партнёры» по Космосу заметают следы «сотрудничества»

В СК сообщили, что Владимир Евдокимов погиб от двух ножевых ранений.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве по факту гибели исполнительного директора по контролю за качеством и надежностью госкорпорации "Роскосмос" Владимира Евдокимова. Об этом ТАСС сообщила представитель прокуратуры Москвы Елена Россохина.

"Возбуждено дело об убийстве", - сказала она.

Прокуратура Москвы приступила к проверке исполнения федерального законодательства о содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в части режима охраны следственно-арестованных. "По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования с требованием дать принципиальную оценку действиям виновных лиц", - сказала Россохина.

Ранее в Главном следственном управлении СК РФ по Москве сообщили, что Евдокимов погиб от двух ножевых ранений в области сердца.

Служебная проверка

Начальник Управления ФСИН по Москве Сергей Мороз назначил служебную проверку по факту смерти Евдокимова. Об этом ТАСС сообщил представитель УФСИН по Москве Сергей Цыганков.

"По факту смерти в СИЗО номер 5 обвиняемого Евдокимова начальником управления ФСИН по Москве Сергеем Морозом назначено проведение служебной проверки, направленной на выявление обстоятельств произошедшего. По результатам проверки материалы будут направлены в следственные органы", - сказал Цыганков.

Евдокимов был заключен под стражу в декабре прошлого года. Он обвинялся по делу о хищении имущества ОАО "Российская самолетостроительная корпорация "МиГ" на 200 млн рублей. Басманный суд Москвы продлил меру пресечения ему и его предполагаемому сообщнику - бывшему директору ЗАО "Научно-технический центр" Александру Золину - до 30 апреля этого года. Свою вину чиновники не признают.

Ранее по данному уголовному делу были арестованы замгендиректора ПАО "Туполев" (входит в состав ОАО "ОАК") Егор Носков и бывший гендиректор ОАО "МиГ-Рост" Алексей Озеров. Они обвиняются в хищении в начале 2000-х годов комплекса зданий на Ходынском поле в Москве площадью 22 тыс. кв. метров, который затем был перепродан. На протяжении десятка лет комплекс сдается в аренду, в том числе структурам, входящим в Объединенную авиастроительную корпорацию. Кроме того, еще два фигуранта дела находятся в розыске.