«Новая газета» скрывала у себя исламского террориста под видом корреспондента

Ну вот, похоже, у оппозиционных «борцов с режимом» появился очередной «герой». Как раз самое время в связи с упорным отказом власти отправлять на нары Дадина или кого-то еще из запланированных сакральных жертв. Теперь новый персонаж, в котором объединилось всё – борец с «режимом», нештатный журналист «Новой газеты», активист-исламист, нелегальный мигрант и, по некоторым данным, гомосексуалист. И вот на его защиту дружно поднялись оппозиционные СМИ, сетевые правозащитники и всевозможные креакло-блогеры.

Дело в том, что сегодня сотрудниками полиции задержан некий гражданин Узбекистана Худоберди Нурматов, незаконно находящийся в России с 2012 года, который представился корреспондентом «Новой газеты», работающий в газете под именем «Али Феруз». В отношении него составлен протокол об административном правонарушении по ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение правил въезда или пребывания/проживания в России), эта статья предусматривает штраф и выдворение с территории РФ.

Как оказалось, Нурматов, он же Али Феруз, проходил по уголовным делам с террористической окраской – так в 2007 году в Казани занимался распространением радикальных исламских идеологий, основанных на учении секты «Аль-Такфир Аль-Хиджа» (в 2010 г. деятельность запрещена на территории РФ), а также запрещенной в России исламской литературы. Обучаясь в Казанском исламском университете, Нурматов вовлек в экстремистскую деятельность жителя г.Тамбова А.Никитина, осужденного в 2008 году по ст. 205.1 УК РФ «Содействие террористической деятельности», познакомив его с вербовщиком террористов-смертников. После этого Х.Нурматов спешно уехал в Узбекистан, однако там его уже искали за аналогичную деятельность, и он тайно сбежал в Киргизию, а затем и в Казахстан, где пытался стать беженцем. Поняв, что законных оснований стать беженцем у него нет, он дабы не быть отправленным обратно в Узбекистан опять приехал в Россию в 2011 году. И с 2016 года благополучно осел в редакции «Новой газеты».

Для сомневающихся, а также для наиболее активных защитников «борца с режимом» Нурматова, привожу выдержку из протокола допроса Никитина Алексея Геннадьевича, 1987 года рождения, осужденного в 2009 году Октябрьским районным судом г. Тамбов по статье 205.1 УК РФ (Содействие террористической деятельности) к четырем годам лишения свободы. Итак, протокол допроса от 01,09.2010 года, состоявшегося в помещении служебного кабинета ФБУ ИК №4 УФСИН России по Тамбовской области, где Никитин отбывал наказание:

«В августе 2007 года, я через Хамдама познакомился с Нурматовым Худобирди Тургунгалиевичем (мусульманское имя «Абдулла»), с которым впоследствии у меня завязались дружеские отношения и я у него прожил несколько дней.

Про Нурматова Х.Т. могу сказать, что он, до приезда в г. Казань, обучался в Республике Узбекистан в т.н. Худжре. В связи с тем, что семья Нурматова Х.Т. заподозрила его в причастности к ваххабизму, он стал опасаться правоохранительных органов и с целью поступления в Российский исламский университет, выехал в г. Казань. Однако из-за того, что его религиозные взгляды, не совпадали с программой обучения Российский исламского университета, Нурматов Х.Т. не захотел продолжить своё обучение в указанном заведении.

В процессе общения Нурматов Х.Т., обучал меня исламу по книгам, входящим в список запрещенной литературы, говорил, что Р.Кадыров является вероотступником, так как поддерживает политику, проводимую президентом Российской Федерации.

Прожив около недели у Нурматова Х.Т., я с целью приобретения загранпаспорта, для дальнейшей учёбы в Саудовской Аравии, решил вернуться в г. Тамбов. В январе 2008 года я вернулся в г. Тамбов. Получить паспорт у меня не получилось и я, преследуя цель продолжить своё религиозное обучение, в мае 2008 года выехал в г. Казань Республики Татарстан. На вокзале г. Казани меня встретил Нурматов Х.Т., после чего мы отправились в мечеть «Бурнай». В мечети «Бурнай» у меня состоялся разговор со старым знакомым по имени «Аброр» (установочные данные неизвестны, уроженец Республики Узбекистан), с которым я познакомился при первой поездке в г. Казань, обстоятельства знакомства я не помню. В ходе беседы Аброр предложил мне пожить у его друга - Гариева Рафиса Расимовича (мусульманское имя «Ибрагим»), на что я согласился. Нурматов Х.Т. устроил меня на работу на стройку в районе Солнечный город, где работали Гариев Р.Р., Гарипов Фанис Фердинантович, Аброр, Рахматулла, Тахир, Тимур, Ильдар (установочные данные неизвестны).

В первый день работы на стройке я работал в паре с Гариповым Фанисом. Разговаривая между собой на религиозную тематику, Гарипов Фанис завёл разговор о войне и предложил мне вступить в НВФ на территории исламского государства Вазиристан, расположенного на границе между Афганистаном и Пакистаном. Продолжая тему про войну, Гарипов Фанис сказал мне, что работающие мусульмане готовы вести войну с неверными, однако бояться, так как могут быть задержаны правоохранительными структурами. Вначале я дал согласие Гарипову Фанису, однако после того как он узнал, что у меня плохое зрение, и он не сможет быть обычными бойцом, Гарипов Фанис предложил мне, принести себя в жертву, взорвав автобус с американскими военными, от чего я отказался.

Кроме того, со слов Гарипова Фаниса мне известно, что он посредствам Интернета общается с Вазиристанскими боевиками, а после того как сделает имеющиеся у него дела на территории РФ, сам присоединится к ним

».

Вот такой персонаж, оказался в Пресненском ОВД Москвы и на его защиту, требуя освобождения «журналиста», тотчас же слетелись всевозможные «правозащитники» и началось активное комментирование во всех СМИ и соцсетях:

А это официальное заявление «Новой газеты»:

«Али работает в «Новой» больше года, он талантливый журналист, он наш товарищ, и его судьба — наша большая забота. Худоберди Нурматов — это его имя по паспорту. Имя, с которым, чего уж, в России непросто жить — не то, что работать в журналистике. Али Феруз — это творческий псевдоним… В России Али начал сотрудничать с правозащитниками — работал с «Гражданским содействием», Amnesty International. Стал писать для «Новой газеты». Тут нечего скрывать — он для нас находка… Главная и единственная проблема Али состоит в том, что у него нет паспорта. Его паспорт был украден в 2012 году. Для восстановления документа, по законам Узбекистана, Али должен был обратиться в посольство Узбекистана в Москве, а затем вернуться на родину. Дальнейшее развитие событий всем понятно: задержание, обвинение в сотрудничестве с террористическими организациями, тюремный срок».

Только вот коллеги недоговаривают о том, что в Узбекистане гражданина Нурматова очень ждут, так как он находится там в розыске за «содействие террористическим организациям» и местные спецслужбы имеют серьезные доказательства. И еще, как стало известно, руководство «Новой газеты» обращалось в прошлом году к главе МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой «посодействовать в получении Нурматовым временного убежища на территории РФ», а чуть позже к послу Норвегии в России с просьбой о содействии «в получении убежища в Норвегии нашему внештатному сотруднику Нурматову». Кстати, в письме к послу Норвегии, в качестве весомого аргумента, приводился факт того, что Нурматов является гомосексуалистом. Также в письмах главе МВД РФ и Послу Норвегии утверждалось, что биография Худоберди Нурматова, он же Али Феруз, «не имеет темных пятен». То есть, про содействие террористической деятельности и розыск в другой стране как-то скромно умолчали.

Складывается впечатление, что сейчас из Худоберди Нурматова (он же «журналист Али Феруз») оперативно сделают очередную «жертву режима» и на его «спасение из лубянских застенков» будут брошены основные силы профессиональных активистов и правозащитников. Пусси Риот, Дадин и теперь Нурматов…

P.S

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