Новороссия: «В борьбе за Русский мир» – документальный фильм Союза добровольцев Донбасса

В Союзе Добровольцев Донбасса сняли документальный фильм «В борьбе за Русский мир», посвященный третьей годовщине воссоединения Крыма с Россией.

Создатели фильма напоминают, что спусковым крючком для драматических событий 2014 года послужил «майдан», собранный в Киеве в 2013 году.

Привычка украинских граждан решать проблему майданным путем привела к тому, что действующий президент был отстранен от управления страной, и к власти пришла националистическая хунта. Начался развал страны.

Русскую весну 2014 года в Крыму, события на Донбассе, деятельность Союза добровольцев вспоминают и комментируют глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай и руководитель Союза — Андрей Пинчук.

В фильме принимают участие: директор музея «35-ая береговая батарея» Валерий Володин, участники самообороны, представитель СДД по г. Севастополю Петр Душка «Прибой», член СДД Сергей «Дикий», Виталий «Крым», Денис «Водолаз».

Показательно, что после возвращения Крыма в состав России, после событий в Одессе 2 мая и в Луганске 2 июня эти бойцы отправились добровольцами на Донбасс, защищать мирное население от агрессора.