Обнаглевшие дети олигархов хотят всю ответственность за аварию на МКАД переложить на девушку

Виновнику нашумевшей аварии на МКАД, где столкнулись три иномарки и фура, придется заплатить порядка 20 миллионов рублей. Такова общая сумма ущерба. Однако главный вопрос — кто виноват — остается открытым. Изначально главным подозреваемым считался стритрейсер — внук бывшего губернатора Хабаровского края и близкий друг Мары Багдасарян. Однако теперь расследование приняло неожиданный поворот.

Стрелка спидометра "Мерседеса" так и застыла на отметке "225 километров в час". На лбу Анны Марухиной до сих пор — ссадины после аварии. Ее KIA всмятку. Ранее утро 15 марта вспоминает по секундам: "Я двигалась по МКАДу в крайней левой полосе движения со скоростью 93 километра в час, было 4:20 утра. В зеркало заднего вида увидела, что автомобиль, который двигался за мной, моргает мне светом дальних фар, поняла, что этот участник движения хочет, чтобы уступила ему полосу, я включила сигнал поворота и в этот момент почувствовала удар в заднюю левую часть машины. Никаких маневров я не совершала, полосу не покидала".

Камеры видеонаблюдения зафиксировали как "Мерседес" словно ракета мчит по МКАДу. В объективы попал и сам момент аварии, но ракурс неудачный. Впрочем, все участники ДТП в один голос говорят: виновник — водитель "Мерседеса".

"У нее задняя правая часть разбита больше всего, у меня — левая передняя. Получается, что основной удар пришелся на нее, — говорит участник ДТП Олег. – Получилось, что между нами как бы пролез. Он понимал, что уже не успеет оттормозиться".

За рулем дорогой иномарки был 22-летний внук бывшего губернатора Хабаровского края Игорь Ишаев. "По левой полосе ехала женщина, начал ее справа обгонять, и именно эта машина нас ударила в левую бочину, и мы улетели, — утверждает он. — Самые травмированные — я и Мурад, у меня плечо расколото, а у Мурада нога сломана и спина болит".

Пассажир "Мерседеса" Мурад Балакиримов — друг всех московских мажоров, любителей погонять, словно бросающих вызов обществу своим вопиющим поведением. Мурад Балакиримов увозил с места аварии небезызвестную Мару Багдасарян, оплачивал штрафы на сотни тысяч рублей гонщика на "Феррари", он же — брат экс-полицейского Карахана Балакеримова из "танцующего кортежа".

Общий ущерб аварии на МКАД оценили в 20 миллионов рублей. Сначала предполагаемым виновником называли водителя "Мерседеса". Но теперь неподъемный долг могут повесить на девушку, управлявшую KIA Rio.

"Вести" посмотрели кадры с месте аварии вместе с автоэкспертом Сергеем Смирновым, редактором журнала "За рулем". "Мы видим, что в большей степени правдоподобна версия девушки, которая управляла автомобилем KIA. Передняя часть автомобиля повреждена, это уже говорит о том, что все так и происходило, как она рассказывает".

По факту ДТП с двумя пострадавшими возбуждено уголовное дело. Сейчас ищут кадры с видеорегистраторов очевидцев аварии. "Здесь необходимо настаивать на трассологической экспертизе, это, пожалуй, единственный инструмент, чтобы воссоздать картину, — считает Сергей Смирнов. — Но здесь есть опасность того, насколько независима эта экспертиза будет".

Видео, которые снимал и выкладывал в Сеть сам Игорь Ишаев: гонки в плотном потоке с пересечением двойной сплошной, полицейские развороты, кручение "жуков" на перекрестке. "Я спросила — куда ты так летел? – рассказывает Анна Марухина. — Он нецензурно выругался и сказал: "Ты что, не видишь, сколько у меня сейчас проблем?!".

"Мерседес", кстати, продавался за 5,5 миллионов рублей. На следующий день после аварии Ишаев хвастался в Интернете новой дорогой машиной. Впрочем, фото быстро удалил. В копии протокола, который получила Анна Марухина, к тому же отсутствуют данные о водительском удостоверении Ишаева. Инспектору ГИБДД он предъявил только паспорт технического средства.