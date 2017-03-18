Пилите, Дональд. Они тоже будут бестолковые, но золотые

Финансирование проекта NGAD — разработки перспективного истребителя шестого поколения — на данном этапе должно быть увеличено в восемь раз. Это следует из предложений по увеличению военных расходов США, внесенных в Конгресс администрацией Белого дома, пишет Aerospace Daily.

Этот проект должен был получить в 2017 году только 21 миллион долларов, однако президент Дональд Трамп потребовал довести годовые расходы по программе до 168 миллионов.

Подобное резкое наращивание расходов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, пишет издание, может свидетельствовать о желании ВВС резко ускорить проект с выходом на испытания прототипа существенно раньше, чем планировалось до того. Это частично подтверждается репликами парламентариев.

«Вопрос не в деньгах, а в том, насколько быстро можно получить готовый истребитель, построенный по принципиально новым технологиям. Технологии эволюционируют очень быстро; посмотрите на то, что делают Китай и Россия, это уже начинает пугать», — заявил Мак Торнберри, глава комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США.

Всего документ предусматривает увеличение военных расходов в 2017 году на 30 миллиардов долларов в сравнении с предложениями предыдущей администрации.

В августе 2016 года ВВС США заявили, что они инициируют начальный этап проекта истребителя шестого поколения, известного как NGAD (Next Generation Air Dominance) или PCA (Penetrating Counter Air). Самолет должен будет постепенно заменить истребители-перехватчики F-22A Raptor.

Машина должна планово выйти в первый полет около 2040 года, в данный момент к ней формулируются требования. Однако по некоторым замечаниям, при должном финансировании прототип может быть в основном готов уже к 2028 году.