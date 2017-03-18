Почти миллиона лишилась бабушка из Красноярска, поверив целителю по телефону

Пожилая женщина хотела помочь своему родственнику, вот и обратилась к целителю, рекламу услуг которого увидела по телевизору.

Хотела помочь родственнику, а вместо этого лишилась всех денег. Пожилая жительница Красноярска попала в сети мошенников. В отдел полиции обратилась женщина 1940 года рождения и рассказала, что заплатила деньги некоему целителю. Рекламу услуг по излечению людей пенсионерка увидела по телевизору. Так как у бабушки был болен родственник, она решила позвонить по указанному номеру.

По просьбе женщины на том конце провода, пенсионерка из Красноярска перевела злоумышленникам больше 850 000 рублей за исцеление. Возбуждено уголовное дело. За мошенничество в особо крупном размере злоумышленники, если их найдут, могут сесть в тюрьму на 4 года

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