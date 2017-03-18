Работающие бедные России: разрыв в доходах работников в РФ и зарубежом





Глава Минтруда Максим Топилин заявил, что разрыв между доходами богатых и бедных в России якобы выше, чем в «развитых странах». Цитирую:

Но и один к пятнадцати — это, я считаю, очень много. В развитых странах гораздо меньше дифференциация, с семи до десяти.

https://lenta.ru/news/2017/03/15/topilin/



Здесь речь идёт о децильном коэффициенте. Как ясно из статьи, министр ориентировался на данные «Росстата», которые и вправду показывают сокращение разрыва между верхним и нижним децилями с 1:34 в 2000 году до 1:15 в 2015 году:



http://ruxpert.ru/Зарплаты_в_России



Спорить нельзя, один к пятнадцати — это слишком много, разница должна быть меньше. Однако давайте посмотрим, как же дела обстоят в «развитых странах». Статистику по другим государствам можно получить из двух источников, из данных ООН и из данных ЦРУ. Вот некоторые значения децильного коэффициента:



https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_income_equality



* Чехия: 5,2

* Финляндия: 5,6

* Швеция: 6,2

* Германия: 6,9

* Дания: 8,1

* Франция: 9,1

* Италия: 11,6

* Австралия: 12,5

* Россия: 12,7

* Израиль: 13,4

* Великобритания: 13,8

* США: 15,9

* Китай: 21,6



Я выделил жирным страны, децильный коэффициент в которых попадает в заданное министром ложе от 7 до 10. В Италии, Австралии, Израиле, Великобритании и в США разрыв выше, из чего можно сделать вывод, что по мнению господина Топилина развитыми они не являются.



Вопрос о неравенстве в России поднимался много раз и изучен весьма хорошо. Если вкратце — неравенство в России действительно выше, чем в самых благополучных странах Евросоюза, однако из ряда стран нашего размера — таких как США, Китай и Япония, например — мы по этому показателю не выделяемся:



http://ruxpert.ru/Социальное_неравенство_в_России



Почти наверняка министр просто не владеет цифрами, что, к моему огромному сожалению, также никак не выделяет его из средней массы наших чиновников. Буквально по пальцам можно пересчитать тех, кто разбирается хотя бы в своей профильной области — не говоря уже о смежной.



Причину я называл много раз. Наши журналисты прощают чиновникам любые ошибки — так как уровень знаний журналистов ещё ниже, чем у чиновников.



Что бы я сделал на месте министра первым делом, сразу же после вступления в должность? Я бы нашёл толковых экспертов (которых в России хватает), чтобы они собрали нормальную статистику по России и выложили её в удобном виде на сайт «Минтруда». Нельзя ехать на автомобиле, если лобовое стекло покрыто грязью, через которую ничего не видно. Нельзя управлять министерством, если под рукой нет точных и понятных данных о ситуации в стране.



Можете теперь поискать статистику на сайте Минтруда. Лично мне там удалось найти только какие-то фрагментарные документы, сложить из которых цельную картину происходящего смог бы, пожалуй, разве что вражеский разведчик:



http://www.rosmintrud.ru/labour/21/2



Идём дальше. Вице-премьер Ольга Голодец на днях заявила, что в России наблюдается «уникальное явление» — работающая бедность:



http://www.vesti.ru/doc.html?id=2865840

Бедность, которая фиксируется в стране, это бедность работающего населения. Это уникальное явление: работающие бедные.

Зачем вице-премьер это сказала, можно догадаться. Очевидная цель — побудить Антона Силуанова, министра финансов, выделить побольше денег на социальную политику.



Насколько эта цель оправдана, я сказать не могу — на сайте «Минфина» ровно так же нет нормальной информации, как и на сайте «Минтруда». Там невозможно найти даже такие элементарные сведения, как список основных доходов и расходов бюджета. Однако в любом случае — госпожа Голодец, будучи вице-премьером, должна с уважением относиться к фактам, а не вещать с трибуны начисто оторванные от реальности лозунги.



Есть в России явление «работающей бедности»? Разумеется, есть! Является оно «уникальным»? Конечно же, не является.



Я вырос на книжках о «работающей бедности». Любой из нас, пожалуй, может сходу назвать с десяток «работающих бедняков», от папы Карло до Акакия Акакиевича.



Была искорена работающая бедность в СССР? Нет. Там было довольно много людей, живших от зарплаты до зарплаты, считавших каждую копейку и экономивших на еде.



Была, может быть, работающая бедность побеждена либералами? Тоже нет. После развала СССР я лично несколько лет работал в госучреждении за зарплату то ли в 10, то ли в 20 долларов в месяц. И если мне, студенту, было безразлично, сколько там денег я получаю в кассе на карманные расходы, то моим взрослым коллегам приходилось как-то существовать на лишь немногим более весомые оклады.



Исчезла ли работающая бедность в 2000 году, после избрания Владимира Путина на должность президента? Да нет же, не исчезла. Снова дам ссылку на среднюю зарплату по годам. Вот данные по 10% самых низкооплачиваемых работников:



http://ruxpert.ru/Зарплаты_в_России



* 2000: 242 рубля

* 2005: 1090 рублей

* 2011: 4662 рубля

* 2015: 7527 рублей



Навряд ли кто-нибудь напишет, что 4662 рубля в 2011 году или 1090 рублей в 2005 году — это не бедность...



Посмотрим теперь на другие страны. Может быть, «работающей бедности» нет за рубежом?



Работающая бедность там есть. И я даже не говорю про те 80% планеты, которые живут беднее россиян. Понятно, что ни таскающий на стройке мешки с цементом индиец, ни рвущий горб на удалённой рисовой плантации китаец не зарабатывают достаточно. Но ведь и на сытом Западе минимальная зарплата вовсе не страхует от бедности!



Вспомните хотя работающих бомжей из Сан-Франциско. Если бы они не были бедными, будьте уверены, они бы не жили в импровизированных палаточных лагерях:



http://fritzmorgen.livejournal.com/938646.html



Разумеется, бедность это плохо, а работающая бедность — это ещё и несправедливо. Но как может справиться с этой проблемой чиновница, если она так слабо разбирается в матчасти, что называет ситуацию «работающей бедности» уникальной?



Прежде, чем приниматься, засучив рукава, за проблему, нужно провести хотя бы минимальную разведку. Одно дело — Санкт-Петербург, где за минимальную зарплату работают, в основном, уходящие от налогов граждане. Другое дело — какой-нибудь пустеющий посёлок городского типа, в котором хорошо оплачиваемой работы нет и не предвидится.



У вице-премьера наверняка есть в штате несколько светлых голов. Ну так почему бы не поручить одному из экспертов сделать исследование на несколько страниц — какие в России есть типы «работающей бедности», с какой стороны к ним стоит подступаться, и как решали подобные проблемы в других странах нашей планеты. Два-три дня подготовки, 20 минут на вдумчивое чтение документа, и вот уже вице-премьер хотя бы немного разбирается в том, о чём говорит.



Подведу итог



Одна из главных проблем России — низкое качество управления. Одна из главных причин низкого качества управления — крайне низкий уровень знаний у управленцев. Одна из главных причин низкого уровня знаний у управленцев — отсутствие какой бы то ни было негативной обратной связи со стороны журналистов и экспертов. Многочисленные «ляпы» наших министров, вице-премьеров и прочих заслуженных госслужащих наши беззубые СМИ в силу своего невежества просто не замечают.



Ну а чтобы не заканчивать статью на столь минорной ноте, приведу для равновесия пример двух государственных деятелей, которые в своей области матчастью владеют великолепно. Это, во-первых, наш президент Владимир Путин и, во-вторых, министр здравоохранения Вероника Скворцова. Если бы все облечённые большой властью люди в нашей стране владели фактами на их уровне, развивалась бы Россия, думаю, значительно быстрее.