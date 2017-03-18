Ракетные комплексы «Тополь» и «Ярс» перешли на боевое дежурство с высшей степенью боевой готовности

18.03.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »
Ракетные комплексы «Тополь» и «Ярс» перешли на боевое дежурство с высшей степенью боевой готовности

В нескольких регионах России ПГРК «Тополь» и «Ярс» приступили к отработке задач несения боевого дежурства на полевых позициях в высшей степени боевой готовности, сообщает Минобороны РФ. В частности, это коснется Ивановской, Новосибирской, Свердловской области и Алтайского края.

«Стратегические ракетчики отработают практические действия по выводу ракетных комплексов на полевые позиции, совершению маршей со сменой полевых позиций, инженерному оборудованию, маскировке, охране и обороне техники и полевых позиций», - сообщили в ведомстве.

Также отмечается, что противодиверсионные формирования выполнят задачи по обнаружению, блокировке и уничтожению условных диверсантов.

Кроме мероприятий  приведения в высшие степени боевой готовности,  с отдельными частями и подразделениями проводятся тактические и тактико-строевые занятия.


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