Россия и Япония начали первые рабочие консультации по совместном освоении Курильских островов

В японской столице стартовали первые консультации между Токио и Москвой по вопросам совместной хозяйственной деятельности на Курилах. Замглавы МИД Японии пообещал конкретизировать свои предложения, а также выслушать идеи Москвы. Его российский коллега Игорь Моргулов подчеркнул — проекты на Курилах могут осуществляться лишь на условиях законов нашей страны.

Консультации не остались без внимания японских ультраправых, они устроили акцию около российского посольства. Одна из машин манифестантов прорвалась через полицейский кордон.

В прошлом году Владимир Путин посетил Японию, по итогам и были достигнуты договоренности о совместной хозяйственной деятельности на Курилах. В апреле премьер Синдзо Абэ посетит Россию, чтобы ускорить процесс. Конечная цель — подписание мирного договора, который по окончании Второй мировой войны так и не был заключен, сообщает телеканал "Россия 24".