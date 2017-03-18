Шокирующие фотографии Европы 1980-х годов. Вы всё ещё верите что СССР был тюрьмой народов?

Совок - это инструмент для уборки мусора, а еще так называют СССР глупые антисоветчики, представляя в своих фантазиях и воображении жизнь в той нашей стране унылой, серой и убогой. Как на этих фото 1980-х годов.

Но на фотографиях не Советский Союз, а Европа. Если быть точнее это город Глазго, один из крупнейших городов Великобритании и самый крупный в Шотландии.

Такую серость и убогость в 80-х в у нас можно было лицезреть разве что за 101 км., куда расселяли асоциальных элементов. Подобное невозможно было увидеть в аналогичных по значению и размерам крупных городах СССР.

Итак, Европа, Великобритания, Шотландия. Один большой 101 км. - город Глазго. 74 фото.

Автор фотографий знаменитый французский режиссер и фотограф Раймон Депардон.







































































































































































































































































































