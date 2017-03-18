США: у спецагента украли ноутбук с секретными данными. Борьба кланов продолжается

Из автомобиля агентства Секретной службы США украли ноутбук с чертежами Trump Tower, деталями уголовного расследования об использовании Хиллари Клинтон личного сервера и другой информацией, касающейся нацбезопасности, сообщает телеканал ABC.

Отмечается, что инцидент произошел в четверг в Нью-Йорке. В Секретной службе подтвердили факт кражи ноутбука, передает агентство Рейтер.

Также, по данным агентства, в спецслужбе заверили, что ее сотрудникам запрещено хранить засекреченную информацию на своих ноутбуках.

Американские власти ведут поиски украденного устройства. Полиция надеется в оперативном порядке определить личность подозреваемого в краже при помощи записей видеонаблюдения.

Кроме того, ведомство попросило всех, кто обладает какой-либо информацией об украденном ноутбуке, связаться с полицией города Нью-Йорк или с главным управлением Секретной службы.

В заявлении подчеркивается, что служба выпустит дополнительный комментарий, как только соберет необходимые данные.